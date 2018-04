Zahlen zur Entwicklung der Straftaten

Anzeige

Wie hat sich die Zahl der Straftaten in Heddesheim entwickelt? Ist der Trend ebenso rückläufig wie im gesamten Rhein-Neckar-Kreis, für den das Polizeipräsidium Mannheim im vergangenen Monat die Zahlen vorlegte? Antworten gibt Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, in der kommenden Sitzung des Heddesheimer Gemeinderats am Donnerstag, 26. April, ab 17 Uhr im Bürgerhaus (3. OG). Wie die Verwaltung ankündigt, stellt Oechsler die Kriminalitätsstatistik für 2017 vor und erläutert die Zahlen.

Es ist der Einstieg in eine diesmal relativ kurze Tagesordnung. Zu vergeben haben die Räte dabei auch den Auftrag für Abbrucharbeiten im Umfeld des Bürgerhauses. Damit an der Ecke Beind-/Unterdorfstraße das neue Café mit Bäckereibetrieb der Firma Görtz entstehen kann, sollen bekanntlich das derzeitige Eckhaus und das benachbarte, alte Gemeindehaus (Schlatterhaus) abgerissen werden. Die Arbeiten waren ausgeschrieben worden, nun liegt ein Angebot über knapp 104 000 Euro auf dem Tisch.

Entscheiden können die Räte zudem über eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Gemeindetag, Städtetag und Landesfeuerwehrverband hatte dazu einen Korridor erarbeitet. Die aktuellen Entschädigungssätze für die Heddesheimer Wehrleute liegen derzeit zum Teil deutlich darunter.