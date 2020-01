Zehn Kandidaten treten an

Die Bilanz nach vier Jahren kann sich sehen lassen. Kostenloses WLAN im Jugendhaus, ein eigener Platz mit Grillstelle, Sitzgelegenheiten und Sprayerwand sowie die Saison-Karte für junge Eisbahn-Fans gehen auf den Einsatz der Heddesheimer Jugendvertreter zurück. Und noch einiges mehr.

Seit 2016 gibt es das Gremium, das sich für die Belange Gleichaltriger in der Gemeinde starkmacht, Veranstaltungen anbietet und kleinere wie größere Verbesserungen im Sinne Jugendlicher auf den Weg bringt. Zuvor gab es ein eher wenig institutionalisiertes Beteiligungsmodell mit einer Gruppe von Jugendhaus-Stammgästen, die sich altersbedingt indes nach und nach zurückgezogen hatten. Mit der Neuorganisation 2016 wird nun alle zwei Jahre neu gewählt. Im März beginnt also die dritte Wahlperiode.

Eigene Ideen umgesetzt

Alle Heddesheimer Jugendlichen sind in der Woche vom Montag, 17. Februar, bis Freitag, 21. Februar, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt wird wieder ein Gremium aus sieben Vertretern. Zur Wahl treten zehn Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren an. „Besonders freut mich, dass sechs von ihnen schon einmal Jugendvertreter waren und sich erneut haben aufstellen lassen“, sagt Anne Bauer, Sozialpädagogin im Jugendhaus Just: „Das zeigt, dass dieses Amt den Jugendlichen Spaß macht.“ Die Mitarbeit im Gremium gebe den jungen Leuten die Möglichkeit, „sich aktiv in der Gemeinde einzubringen und für die Interessen der Jugend einzusetzen“.

Sie tun das zum Beispiel, indem sie dem Gemeinderat Ideen und Projekte vorschlagen und ihm sowie der Verwaltung als Ansprechpartner bei jugendrelevanten Themen zur Verfügung stehen. Neben der Saisonkarte für Jugendliche auf der Heddesheimer Eisbahn hat das aktuelle Gremium beispielsweise erreicht, dass die Ampelschaltung an der Rathaus-Kreuzung für Fußgänger verbessert wurde und die Gemeinde die Bolzplatz-Netze erhöht hat. Jetzt fliegen nicht mehr so viele Bälle auf die Straße. Zur Kommunalwahl drehten die Jugendlichen außerdem ein Info-Video.

Anregungen für seine Projekte sammelt das Vertreter-Team unter anderem bei den jährlichen Jugendversammlungen. Die jüngste fand Anfang Dezember auf der Eisbahn statt. Alle jungen Heddesheimer hatten dort wieder Gelegenheit, Vorschläge und Wünsche für einen attraktiveren Wohnort zu äußern – als mögliche Arbeitsaufträge für ihre gewählten Vertreter.

Das aktuelle Gremium besteht aus sechs Mitgliedern: Kim-Jasmin Reinhard (19), Justin Bickel (17), Kevin Höfler (17), Katharina Engel (19), Leon Kuhn (17) und Jonas Klumpp (16). Zwei gewählte Vertreter hatten in den vergangenen Monaten ihr Amt aus zeitlichen und privaten Gründen abgegeben, auf einen ihrer Plätze war im Sommer Jonas Klumpp nachgerückt. Bis auf Kevin Höfler treten alle wieder an. Ebenfalls auf dem Stimmzettel steht zudem Dennis Müller, der von 2016 bis 2018 schon einmal Jugendvertreter war. Neu gewählt werden wollen außerdem Lara Eckard (15), Tim Keller (15), Zeki Küplü (14) und Aleksander Schmitt (15).

Infos zur Wahl und die Übersicht der Kandidaten und Wahltermine erhalten alle wahlberechtigten Jugendlichen per Post. Im Internet (www.heddesheim.de/jugendhaus) oder auf Facebook und Instagram („Jugendvertreter Heddesheim“) informieren Jugendhaus und Jugendvertreter außerdem über aktuelle Aktivitäten.

