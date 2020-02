Zeugen nach Schlägerei gesucht

Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Schaafeckstraße 16 sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum Sonntag, 9. Februar. Ein 41-Jähriger erlitt Prellungen am Oberkörper und eine etwa zehn Zentimeter lange Kopfplatzwunde. Erst am Tag nach der Auseinandersetzung meldete er sich bei der Polizei und wurde ärztlich behandelt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler hoffen auf die Aussage eines Pärchens mit Hund, das dem 41-Jährigen in der Tatnacht Hilfe anbot. Das Paar und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06203/41 443 zu melden. jei

