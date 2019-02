Ziel: Kinder-Betreuung in der Nähe von Arbeitsplätzen

Um neue Räume für die Kleinkinderbetreuung zu schaffen, will die Gemeinde Heddesheim den Bebauungsplan im Gewerbegebiet zwischen Daimler- und Großsachsener Straße ändern. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 27. Februar, schlägt die Verwaltung dazu einen Aufstellungsbeschluss vor.

Ziel der Änderung ist es, in dem Areal nördlich der Großsachsener Straße eine Einrichtung von Tagesmüttern zulassen zu können. Eine konkrete Anfrage liegt der Verwaltung vor, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Demnach sollen in bestehenden Räumen acht bis neun Kleinkinder im Alter bis maximal drei Jahren betreut werden. Nach Auffassung der Baurechtsbehörde des Landratsamts kann dies aufgrund des bestehenden Bebauungsplans aus dem Jahr 1995 jedoch nicht genehmigt werden. Denn dieser lässt solche „Anlagen für soziale Zwecke“ nicht zu.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gesellschaftspolitisches Ziel und auch Aufgabe der Kommune“, argumentiert die Verwaltung zugunsten der Änderung. Um bei weiterhin wachsender Nachfrage ein ausreichendes Betreuungsangebot bereitstellen zu können, seien private Tagesmütter eine „tragende Säule“. Hinzu komme, dass der Standort durchaus sinnvoll sei: Schließlich befinden sich im östlichen Gewerbegebiet auch viele Arbeitsplätze – eine nahegelegene Kinderbetreuung sei also im Interesse der dort Beschäftigten.

Außer den sozialen Einrichtungen soll die Bebauungsplanänderung künftig auch Anlagen für gesundheitliche Zwecke ausnahmsweise ermöglichen. Somit könnten sich beispielsweise auch private Pflegedienste oder Massagepraxen dort ansiedeln.

Auf der kurzen Tagesordnung der Räte stehen zudem weitere Auftragsvergaben für den Neubau an der Hans-Thoma-Grundschule. Zu Beginn der Sitzung ist wie immer Fragezeit für Einwohner. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019