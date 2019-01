Ziel: Umzug von Penny oder Lidl

Das Neubaugebiet Mitten im Feld II im Norden von Heddesheim rückt näher – und mit ihm ein neuer Standort für die Nahversorgung. Die Gemeinde hätte hier gern einen Lebensmittelmarkt mit bis zu 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie einen Drogeriemarkt, der seine Artikel auf 700 Quadratmetern anbieten darf. Letzteren gibt es seit der Schlecker-Schließung im Ort bekanntlich nicht mehr – es würde also eine echte Neuansiedlung. Für den Lebensmittelmarkt hingegen strebt die Gemeinde die Verlagerung eines bestehenden Discounters aus dem Gewerbegebiet an. Konkret: Lidl oder Penny sollen nach Möglichkeit hierhin umziehen. Am kommenden Donnerstag, 31. Januar, befasst sich der Gemeinderat mit dem Thema.

„Nahversorgung wird optimiert“

Auf dem Tisch liegt den Räten der Bebauungsplanentwurf für das Neubaugebiet nebst seinen zahlreichen Untersuchungsberichten: ein Paket von weit mehr als 500 Seiten, das an diesem Abend beschlossen und in die nächste Runde der Offenlage und Beteiligung geschickt werden soll. Schon im Frühjahr sollen bekanntlich die Erschließungsarbeiten beginnen, damit im kommenden Jahr die Bauherren loslegen können.

Im ersten Durchgang vergangenen Herbst seien keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung vorgetragen worden, bilanziert die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen. Allerdings: Insbesondere der neue Einzelhandelsstandort machte weitere Untersuchungen nötig. So forderte etwa das Regierungspräsidium die Vorlage einer sogenannten Auswirkungsanalyse. Damit sollte geklärt werden, ob das Vorhaben sinnvoll und für den bestehenden Einzelhandel im Ort oder in Nachbargemeinden verträglich ist.

Dieses Gutachten liegt nun vor und kommt zu dem Ergebnis: „Eine Optimierung der Nahversorgungsangebote erscheint auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Einwohnerzunahmen – speziell im Bereich des Planstandorts – nicht nur gerechtfertigt, sondern auch erforderlich.“ Wie die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung aus Ludwigsburg (GMA) anhand ihrer Berechnungen außerdem schlussfolgert, seien schädliche Auswirkungen auf die innerörtlichen Anbieter nicht zu erwarten. Dies gelte auch dann noch, wenn es sich bei dem neuen Discounter doch nicht um einen der im Gewerbegebiet vertretenen Anbieter handeln würde. Allerdings dürften bei dieser Variante „erheblich größere Umverteilungswirkungen in Heddesheim eintreten“. Sprich: Die Umsatzverluste der bestehenden Geschäfte wären größer. Hauptsächlich betroffen davon wären nach Einschätzung der Fachleute indes Lidl und Penny im Gewerbegebiet. Mit der Folge, dass einer von beiden möglicherweise schließt.

Eine weitere Forderung hatte der Nachbarschaftsverband im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsstandort: Weil der aktuelle Flächennutzungsplan einen solchen in dem fraglichen Gebiet nämlich nicht vorsieht, muss er geändert werden. Die Gemeinde hat das Verfahren dazu bereits angestoßen, und im Dezember hat die Verbandsversammlung die Offenlage der Änderung beschlossen. Sie soll zeitgleich mit der des Bebauungsplans erfolgen – sobald der Gemeinderat am Donnerstag zustimmt hat. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Bürgerhaus.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019