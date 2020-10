Zugriff auf Webseite mehr als verdoppelt

Dass die Online-Vernissagen derart erfolgreich sein würden, hätte Bernd Gerstner selbst nicht gedacht. Als sich der Vorsitzende des Heddesheimer Kunstvereins im Frühjahr daran machte, das Corona-bedingte „Ausstellungs-Loch“ mit einem neuen Format zu stopfen, lag die Besucherzahl auf den Internetseiten des Vereins bei etwa 2000 im Monat. „Das hat sich seither Stück für Stück gesteigert“, berichtet er sechs Monate später im Gespräch mit dieser Redaktion: „Im September lagen wir schon bei 5000.“

Dabei war das Konzept im April aus der Not heraus geboren. Lediglich eine Ausstellung hatte der Kunstverein seit Jahresbeginn in seinen Räumen im Alten Rathaus zeigen können. Und kaum waren die im Februar präsentierten Fotografien von Ralf Kuhlen abgehängt, machte die Pandemie alle weiteren Veranstaltungspläne zunichte. Unter dem Motto „Kunst fehlt“ initiierte Gerstner daraufhin die Online-Vernissagen, an denen sich in den folgenden Monaten bis vor Kurzem 19 Künstlerinnen und Künstler des Vereins beteiligten. Das „ganzheitliche Erlebnis“ einer Lesung oder Ausstellung könne die Internetpräsentation zwar nicht ersetzen, schreibt Bernd Theis als einer der kreativen Teilnehmer. Dennoch seien die virtuellen Veranstaltungen „ein wunderbares Mittel für den Betrachter oder Zuhörer, in kurzer Zeit verschiedene Kunstschaffende kennenzulernen“.

Lob für Vielfalt und Darstellung

Elfriede Breitwieser ist ebenfalls voll des Lobes: „Das war eine tolle Aktion für uns Künstler, unsere Werke zu zeigen.“ Die ansprechende Gestaltung des Online-Formats und die Vielfalt lobt ihr Kollege Hans-Gerhard Wind. „Ich wurde mehrmals von Freunden darauf angesprochen“, versichert er. „Ich habe jeder neuen Präsentation mit viel Spannung entgegengefiebert“, erklärt Künstlerin Claudia Körtge, und Friedel Wagener macht in dem Format sogar etwas Besonderes aus: Es ermögliche „spezifische, konzentrierte Blicke auf die ausgestellten Objekte und lädt zum mehrmaligen Besuch der Ausstellung ein, die sich im Laufe der Zeit erweitert und vervollständigt“.

Nach 19 Vernissagen von Kreativen aus dem Verein endet das Projekt nun. „Aber ich schließe eine Fortsetzung nicht aus“, sagt Vorsitzender Gerstner und denkt auch an eine Einladung von Künstlern außerhalb des Vereins. Dann freilich mit einer Kostenbeteiligung, denn pro Online-Ausstellung fielen etwa 20 bis 30 Euro für die Überarbeitung der Internetseiten an. Thomas Prachtel, der die Website betreut, habe „die Künstler hervorragend präsentiert“, lobt Gerstner die Arbeit des Profis.

Wie es mit den „echten“ Ausstellungen weitergeht, ist derzeit noch offen. Anfang des Jahres hoffte Gerstner noch, im Herbst wieder Kunstinteressierte im Alten Rathaus begrüßen zu können. „Jetzt müssen wir sogar um die für 2021 geplanten Ausstellungen bangen“, sagt er. Vorerst nächste Veranstaltung ist – vorausgesetzt, die Corona-Regeln lassen es zu – am 5. Dezember „Wort & Bild“ im evangelischen Gemeindehaus. Fünf Literaten der Gruppe „Räuber 77“ tragen dann vor, was ihnen zu den Werken dreier Heddesheimer Künstler in Worten eingefallen ist.

Auf „Überraschendes und Ausgefallenes“ setzt Gerstner auch bei der Fortsetzung der gerade begonnenen Reihe „Treffpunkt Kunst“. Das Format, bei dem zum Auftakt das Künstler-Paar Ruth Berg und Rolf Nonnenmacher am Gemeindehaus sein Schaffen präsentierte, soll Kunst zu den Menschen bringen. „Damit wollen wir diejenigen erreichten, die sonst eher nicht in eine Ausstellung gehen“, erläutert Gerstner. Sprich: Wenn die Menschen nicht zur Kunst kommen, kommt die Kunst eben zu ihnen. Es gebe da schon ein paar „schräge Ideen“, kündigt Gerstner an. Gespannt sein dürfen die Heddesheim etwa auf die Erweiterung des Skulpturenwegs am Badesee – und auf Kanaldeckelkunst.

Bis dahin sind die Online-Präsentationen der 19 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler natürlich auch weiterhin auf den Seiten des Vereins zu sehen. Wem also „Kunst fehlt“, der findet sie auf kunstverein-heddesheim.de.

