Zum Badesee nur per App

Der Heddesheimer Badesee startet am Montag, 15. Juni, in eine wegen Corona verkürzte und stark eingeschränkte Saison 2020. Das hat die Gemeinde am Dienstag mitgeteilt. Wie überall gilt auch im Freibad: Abstand halten. 1,50 Meter müssen zwischen den Badegästen frei bleiben, sofern sie nicht zum gleichen Haushalt gehören.

Ein weiterer wichtiger Unterschied: Tageskarten gibt es nur mit der Badesee-App, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal eingesetzt wurde. Damit sind zugleich die Kontaktdaten der Gäste registriert. Dies zählt zu den Auflagen, die das Land für eine Öffnung der Bäder macht. Die Zahl der Besucher wird begrenzt, eine genaue Zahl wollte die Gemeinde am Dienstag auf Nachfrage nicht nennen. Es gilt jedoch als sicher, dass nie mehr als 3000 Menschen gleichzeitig auf dem weiträumigen Gelände sein dürfen.

Mit der Badesee-App und einem maschinenlesbaren Code werden die Besucherzahlen fortlaufend ermittelt und auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten. Beim Verlassen des Bades zählt eine Lichtschranke die Gäste. So kann es im Lauf eines Tages immer wieder Platz für neue Besucher geben.

