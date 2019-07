Zur Sicherheit wird vorerst weiter gechlort

Die Entwarnung kam am späten Donnerstagabend: Das Trinkwasser in Heddesheim und Hirschberg ist dank Chlorung wieder keimfrei. Der Zweckverband konnte somit das Abkochgebot wieder aufheben. Das Wasser, das in den beiden Gemeinden aus den Hähnen sprudelt, darf seither wieder ohne Einschränkungen genutzt werden (wir berichteten am Freitag kurz).

„Es war uns wichtig, diese Information noch am Donnerstagabend zu verbreiten“, sagt der Vorsitzende der Gruppenwasserversorgung, Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler. Schließlich sollten die Bürger so schnell wie möglich informiert werden, damit sie am Freitagmorgen ihr Trinkwasser wie gewohnt nutzen können. Auch Kessler selbst ist erleichtert. Am Mittwoch hatte der Verband mit der Desinfektion seines Wassers begonnen. Bis zum Abend des folgenden Tages konnte in den Ortsnetzen der Gemeinden eine stabile Chlorkonzentration erreicht werden.

An allen Probestellen seien somit wieder einwandfreie Werte gemessen worden. In enger Abstimmung mit dem Landratsamt erfolgte daraufhin gegen 22 Uhr am Donnerstag die Meldung über die Aufhebung des Abkochgebots, verbreitet über das System Katwarn, das in den Tagen zuvor auch die Warnungen an die Nutzer der Handy-App verteilt hatte.

„Wir werden aber noch mindestens über das Wochenende weiter chloren, um Sicherheit zu haben“, erklärte Kessler am Freitag. In der kommenden Woche werde dann – wiederum in Abstimmung mit dem Rhein-Neckar-Kreis – über das weitere Vorgehen entschieden. „Sobald die Chlorung abgeschlossen ist, geben wir eine entsprechende Mitteilung heraus“, verspricht der Verbandsvorsitzende. Was die Entstehung der Keim-Belastung betrifft, hofft Kessler ebenfalls, im Laufe der nächsten Woche eine Einschätzung abgeben zu können. „Lokalisiert haben wir das Problem“, sagt er, schränkt aber ein: „Ob man die genaue Ursache jemals abschließend ergründen kann, ist offen.“

Die Belastung des Trinkwassers mit coliformen Keimen und Escherichia Coli war, wie mehrfach berichtet, am Montag bei Routineuntersuchungen bekannt geworden. Der Zweckverband Obere Bergstraße, der die Gemeinden Heddesheim und Hirschberg mit Trinkwasser versorgt, hatte daraufhin ein vorsorgliches Abkochgebot erlassen. Um den Aufwand für die Bürger zu minimieren, wurde das Wasser ab Mittwoch gechlort.

