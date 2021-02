Zusammenstoß auf Werderstraße

Bei einem Frontal-Zusammenstoß zweier Autos auf der Werderstraße ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, waren am Montag gegen 17 Uhr eine 51-jährige Fahrerin eines Renaults und ein 80-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz augenscheinlich gleichzeitig einem Hindernis auf der Fahrbahn ausgewichen, weshalb sie miteinander kollidierten. Die Straße war vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Unfallbeteiligten wurden vorsorglich mit Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Revier Ladenburg unter Telefon 06203/930 50 zu melden. pol/agö

