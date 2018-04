Zwei Autos aufgebrochen

Anzeige

Zwei in Heddesheim aufgebrochene Autos beschäftigen die Ladenburger Polizei. Unbekannte hatten sich am Montagabend zwischen 18.35 Uhr und 19.05 Uhr an einem in der Ahornstraße bei der Nordbadenhalle geparkten Fiat zu schaffen gemacht. Laut Polizei schlugen sie die vordere Beifahrerscheibe ein und entwendeten einen im Fußraum liegenden Geldbeutel. Vermutlich dieselben Täter brachen in der Straße „Neue Wald 1“ bei der dortigen Kleintierzüchteranlage einen geparkten Audi auf. Zwischen 17.30 Uhr und 19.10 Uhr stahlen sie eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Auch in diesem Fall wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen.

Zeugen wie auch eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, die Polizei Ladenburg unter 06203/9305-0 zu kontaktieren. pol/stp