Zwei-Personen-Stück gerät zuweilen etwas zäh

Das Zwei-Personen-Stück wurde von Mathieu Carrière und Alexandra von Schwerin gespielt. Marianne und Serge sind ein Ehepaar, das seit 25 Jahren glücklich verheiratet ist. Sie haben einen 20-jährigen Sohn, der im Ausland studiert. Eigentlich sind sie zufrieden, halten zusammen und haben sich den Schwung ihrer Ehe bewahrt.

Erstaunlicherweise wirft die beiden ein kleiner Autounfall aus der so sicher geglaubten „Ehebahn“. Misstrauen und Eifersucht sowie kleinen Lügereien bestimmten die Gespräche. Der Eine nervte den Andern mit einer Beziehung, die schon 30 Jahre zurückliegt. „Die Geschichte war in einem früheren Leben, ist schon längst verjährt“, versucht sich Serge zu verteidigen. „Sie hat mich ausgesucht, nicht ich sie“, versucht er die verfahrene Situation zu retten. Marianne macht es ihrem Gatten jedoch nicht ganz so einfach, das Stück gerät in die Länge. Die Geschichte hat traumatische Auswirkungen für Marianne.

Die Dialoge des Paars sind nicht so prickelnd, leiden darunter, dass Alexandra von Schwerin zu leise und zu schnell spricht. Viele Wiederholungen machen das Stück zäh. Es fehlt die Spritzigkeit in der von Éric Assous geschrieben Komödie. Gefallen kann die schauspielerische Leistung der beiden Akteure, die vom Fernsehen bekannt sind.

Das Publikum spart nicht mit Beifall für die beiden Akteure. „Jetzt diskudiere ma dess dahom zu End“, sagt eine Besucherin zu ihrem Mann an der Garderobe: „Awwa bei uns iss dess in zä Minude erledischt“, kündigt die Dame augenzwinkernd an. diko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018