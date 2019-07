Zwei Verletzte bei Unfall

Heddesheim.Bei einem Unfall auf der Leutershausener Straße in Heddesheim sind am späten Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 17.25 Uhr ein Rollerfahrer mit Beifahrer in Richtung Schriesheim unterwegs, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm. Dieser war vom Grenzweg am Rand der Siedlung auf die Straße eingefahren. Die beiden Personen auf dem Roller wurden in ein Krankenhaus gebracht, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nähere Angaben zu den Unfallbeteiligten lagen einem Sprecher des Polizeipräsidiums am Abend noch nicht vor. agö

