Zweiter Teich wird jetzt saniert

Ob an Schule, Kindergarten oder Vereinswelt: Die Heddesheimer Firma Cobinet hat im Ort schon häufig Geld gespendet. „Unser Anspruch ist es, Unterstützung in der Region zu leisten“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Schuh. Umso mehr, „wenn es für uns ein gutes Jahr war“. Es muss ein ziemlich gutes Jahr für den Anbieter von Fernmelde- und Datennetzkomponenten gewesen sein. Denn mit 10 000 Euro fällt das gespendete Weihnachtsgeld an die Vogelfreunde noch einmal etwas höher aus als 2017, als Schuh und sein Kollege Uwe König ebenfalls 9000 Euro überbrachten.

„Sportvereine werden ja immer relativ gut von den Kommunen gefördert, dagegen sind Vereine wie die Vogelfreunde für ihre Arbeit auf Spenden angewiesen“, begründet Schuh beim gestrigen Besuch im Vogelpark, warum das Unternehmen die großzügige Spende genau hier bestens angelegt sieht: „Es geht den Vogelfreunden ja auch um Umweltschutz, und das ist ein sehr wichtiges Thema.“

Neben dem Vogelpark, der von Frühling bis Herbst alljährlich zahlreich große und kleine Besucher anlockt, kümmert sich der Verein bekanntlich mit großem Engagement um das angrenzende Biotop. „Die ganze Komplexität unseres Ökosystems wird hier sehr gut vermittelt“, lobt Schuh und ergänzt: „So werden auch Kinder an das Thema Natur herangeführt.“ Dass Schuh weiß, wovon er spricht, bestätigt Werner Dostal: „Auf seinen Jogging-Runden kommt Herr Schuh oft hier vorbei“, erzählt der Ehrenvorsitzende der Vogelfreunde.

Verwendung für das Geld habe man im Vogelpark allemal, berichten Dostal und sein Mitstreiter Ulrich Landenberger, der über die Finanzen des Vereins wacht. „Vergangenes Jahr haben wir von dem Geld einen Teich erneuert, jetzt ist der zweite fällig“, erklären die beiden. Über dem großen Gehege sei zudem das Netz kaputt und müsse ausgetauscht werden. Einige poröse Dächer an den Volieren wollten ebenfalls repariert werden.

Fuchs bedient sich am Federvieh

Und dann ist da noch der Fuchs, der sich kürzlich uneingeladen am Federvieh bediente. Um die Tiere vor dem vierbeinigen Jäger zu schützen, wollen die Vogelfreunde den Zaun entsprechend hergerichten. Eine Lösung mit Stacheldraht solle es jedenfalls auf Dauer nicht sein.

Die Cobinet GmbH wurde 1995 in Heddesheim gegründet und beschäftigt am Standort knapp 70 Mitarbeiter. Zusammen mit einem Tochterunternehmen in China erzielte die Gruppe nach Angaben von Geschäftsführer Schuh zuletzt einen jährlichen Umsatz von rund 30 Millionen Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018