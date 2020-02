10 581 Euro für Opfer der Buschbrände

Mehr als 1000 Einzelstücke gab es im Frauenbad zu kaufen. © Rothe

Heidelberg.Die Mission für Alessa und Annina Ksionsek war ambitioniert. Denn was vor drei Wochen nicht weniger als die verrückte Idee einer Benefiz-Aktion für die Opfer der Buschfeuer in Australien war, nimmt am Samstagmittag im Heidelberger Frauenbad beachtliche Konturen an. Riesige Schlangen bilden sich vor dem historischen Club, um den Wohltätigkeits-Gedanken zu unterstützen – und sich mit preiswerter Mode dabei auch noch selbst etwas Gutes zu tun.

Mode-Blogger machen mit

Von einer Rucksack-Reise über den Kontinent zurückgekehrt, empfindet die 21-jährige Alessa Ksionsek nicht nur eine tiefe Dankbarkeit für die Gastfreundschaft – sie will auch etwas zurückgeben. Als sie dann vom Ausmaß der verheerenden Brände erfährt, fasst sie den Beschluss, ihren Kleiderschrank auszumisten und alles zum Verkauf anzubieten, auf was sie verzichten kann. Im Handumdrehen schließen sich mehr als ein Dutzend Mode-Blogger an, die ihre exklusiven Kleidungsstücke ebenfalls verkaufen wollen.

Für Alessa Ksionsek und ihre Schwester Annina folgen Nächte des Lagerns und Etikettierens von mehr als 1000 Einzelstücken. Während die Kollektion von der Dolce & Gabbana-Sonnenbrille bis hin zum Prada-Schuh Stück um Stück wächst, schließen sich mit dem Beauty-Experten Reza Shari und dem Fashion-Label Liebeskind auch große Namen der Mannheimer Szene dem Event-Flohmarkt an. An diesem Nachmittag: ein wahrer Triumph.

Die Heidelbergerin Lilli Scheller findet: „Wenn man den Second Hand-Gedanken so wunderbar mit der guten Sache verbinden kann, ist das einfach großartig!“ Und auch Organisatorin Alessa Ksionsek kann ihr Glück bei einer Gesamtspendensumme von 10 581,10 Euro, die dem WWF-Rettungsfonds für Australien zugutekommt, kaum fassen. So muss es wohl aussehen, wenn aus Schönheit Hilfe erwächst. mer

