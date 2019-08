100 000 Euro Schaden durch Brand in Strandbar

Heidelberg.Rund 100 000 Euro Sachschaden ist am Mittwochmorgen beim Brand einer Hütte von „Heidelbeach“ im Neuenheimer Feld entstanden. Gegen 6 Uhr rückte die Feuerwehr zu den Flammen im „Heidelgarten“ in der Tiergartenstraße aus. Der Brand wurde rasch gelöscht. Die Strandbar, die aus mehreren Seecontainern bestand und auch das Lager der Bar beinhaltete, wurde durch das Feuer völlig zerstört. Was den Brand auslöste, ist noch nicht bekannt. Nach Mitteilung der Polizei haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Während der Löscharbeiten kam es rund um den Brandort zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Feuers oder Personen, die verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.08.2019