13 000 Gäste beim „Winter-Varieté“

Heidelberg.Mehr als 13 000 Gäste haben die fünfte Auflage des „Winter-Varietés“ im Kuppelzelt am Tiergartenbad miterlebt. Das haben die Veranstalter Florian Keutel und Riadh Bourkhis mitgeteilt. Am vergangenen Sonntag ist die Saison zu Ende gegangen. Die Servicekräfte hätten insgesamt 40 000 Teller mit Gerichten von Küchendirektor Thomas Kaiser von der Küche zu den Gästen bewegt. Ab sofort können bereits Reservierungen für die neue Spielzeit vorgenommen werden, die im November beginnt. Eine positive Bilanz zieht auch Schlossgastronom und Sternekoch Martin Scharff nach seinem Gourmet-Varieté im Königssaal: Mehr als 6000 Gäste ließen sich an 30 Spieltagen von der Michael Jackson Tribute und dem Viergangmenü verzaubern. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020