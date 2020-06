13 Covid-Fälle auf Baustelle

Heidelberg.Auf einer Baustelle im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt haben sich 13 Arbeiter mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montagmittag in einem Pressegespräch erklärt.

Die aus Osteuropa stammenden Personen hätten auf der Baustelle auch gewohnt und sich vermutlich über die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen angesteckt. Insgesamt hätten 57 Arbeiter zu dieser Gruppe gehört. Neben den Infizierten seien 44 weitere Männer in Quarantäne gekommen. Die Baustelle sei isoliert, alle Kontaktpersonen ermittelt. Der Stadtchef nutzte den Fall, um auf den weiterhin notwendigen Sicherheitsabstand hinzuweisen. 99 Menschen sind insgesamt aktuell in Heidelberg in Quarantäne, 14 sind erkrankt. 301 Covid-19-Infizierte sind wieder gesund, sieben starben. 322 sind seit März positiv getestet. miro

