14-Jährige Opfer eines Sexualdelikts

Heidelberg.Zeugen sucht die Polizei nach einem Sexualdelikt, das sich am vergangenen Mittwoch im Bereich eines Elektromarkts im Darmstädter Hof Centrum ereignet haben soll. Wie die Beamten gestern mitteilten, soll das Opfer ein 14-jähriges Mädchen sein. Das Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg ermittelt.

Die Schülerin verbrachte die Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr mit einer Gleichaltrigen und einem 16-Jährigen in der Einkaufspassage. Im angrenzenden Treppenhaus sei es zu einem sexuell motivierten Übergriff des Jugendlichen gekommen. Die 14-Jährige sei in diesem Moment allein mit dem mutmaßlichen Täter gewesen, da ihre Begleiterin das Treppenhaus verlassen hatte und nichts von dem Geschehen mitbekam. Die Beamten gehen aber davon aus, dass in dem Zeitraum andere Menschen das Treppenhaus benutzten. Möglicherweise haben sie etwas von dem Vorfall mitbekommen. Sie werden gebeten, sich zu melden. miro

