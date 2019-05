14 Tage über Flüsse der Republik

Dessau/Ladenburg.893 Kilometer lang wird die Reise sein, auf die das tschechische Schubschiff geht. Es startet in Dessau-Roßlau die Elbe hinab Richtung Magdeburg. Weiter geht es über Elbe-Havel-Kanal, Mittellandkanal, Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal in den Rhein. Läuft alles nach Plan, erreicht die Fracht Mannheim am 27. Mai. 235 Tonnen wiegt das Objekt, das zukünftig für Hochwasserschutz am Neckar

...