15 000 Euro Unfallschaden

Heidelberg.Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzung „Am Taubenfeld“/Waldhofer Straße sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte ein 30-jähriger VW-Fahrer am Montagvormittag die Vorfahrt einer 20-jährigen BMW-Fahrerin missachtet, als diese gerade in die Kreuzung einfuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls drehte sich der BMW um 180 Grad. Der VW des Unfallverursachers war danach nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer verletzten sich und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 15 000 Euro. vs