15 Fotografen stellen aus

Frankfurt, gesehen von Fotograf Markus Käsler. © Käsler

Heidelberg.Seit zehn Jahren hat das UnterwegsTheater in der Helbelhalle seine Adresse – und in diesem Jahr hat es sich im Untergeschoss noch einen „LEBENsraum“ erobert. Dort gibt noch bis 3. Oktober die Ausstellung „System Change“ einen Überblick über die Fotokunst der Region. Anschauen kann man das von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 17 bis 21 Uhr. Finissage ist am Donnerstag, 3. Oktober, um 15 Uhr.

Dabei sind 15 Fotokünstler: Sabine Arndt, Beatrix Bossle, Christian Buck, Alexander Ehhalt, Kjartan Einarsson, Bernhard Eisnecker, Bernhard Fauser, Volker Haxsen, Markus Kaesler, Gabi Kaiser, Ella Kehrer, Gülay Keskin, Günter Krämmer mit Angelika Schultheiss, Oliver Mezger, Jochen Steinmetz, Marcus Thomas und Werner Utsch zu sehen.

Nach 2011 und 2015 ist es die dritte gemeinsame Ausstellung der in der Metropolregion ansässigen, international arbeitenden Fotografen auf Einladung der Direktoren des UnterwegsTheaters, Jai Gonzales und Bernhard Fauser. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019