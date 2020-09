Heidelberg.Eine seit Samstagabend als vermisst gemeldete 15-Jährige aus Heidelberg ist am Mittwochabend wohlbehalten in Lobbach aufgegriffen worden. Das teilte die Polizei mit. Passanten hatten sie demnach erkannt. Anschließend wurde sie in die Obhut ihrer Mutter übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung verlief somit erfolgreich.

Die Vermisste hatte am Samstag, 29. August, gegen 11 Uhr die Wohnung ihrer Eltern im Heidelberger Stadtteil Rohrbach verlassen. Die Polizei bezeichnete das Verhalten der Jugendlichen als "ungewöhnlich" weshalb die Behörde eine hilflose Lage nicht ausschließen konnte.