15-Jährigem ins Gesicht getreten

Heidelberg.Auf einer Geburtstagsfeier in einem Jugendzentrum in der Römerstraße ist es zu einer schweren Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, musste ein 15-Jähriger mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Gegen 23.30 Uhr am Freitag hatte eine unbekannte Gruppe die Party eines 16-Jährigen gestört. Als die Situation eskalierte, verständigte ein Betreuer die Polizei. Der „Anführer“ der Gruppe soll dem 15-Jährigen noch ins Gesicht getreten haben, als dieser bereits am Boden lag. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter allerdings schon geflohen.

Der Hauptverdächtige soll nach Polizeiangaben etwa 17 Jahre alt und 1,80 Meter groß und von vermutlich „arabischer Abstammung“ sein. Er hat hohe Wangknochen, schwarze, zum Teil die Stirn verdeckende Haare und trug einen Parka mit Pelzkragen. Die Polizei kontrollierte mehrere Personen in der Nähe. Ob sie etwas mit der Tat zu tun haben, ist allerdings noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Haupttäter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/99 17 00 zu melden. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019