15 Tage sind Besucher Teil der Kunst

Heidelberg.Das große „Metropolink“-Festival in Patrick-Henry-Village findet statt, die Ein-Tages-Veranstaltung der Internationalen Bauausstellung (IBA) „PHV entdecken“ hingegen wird abgesagt: Das haben die jeweiligen Veranstalter auf Nachfrage in Heidelberg bestätigt. Beide Veranstaltungen sollten am Wochenende Tausende Besucher in die einst amerikanische Siedlung locken. „Leider muss die Veranstaltung ,PHV entdecken’ am Samstag, 6. Juli, 13 bis 19 Uhr, im Süden des Patrick-Henry-Village aus organisatorischen Gründen entfallen“, teilte eine IBA-Sprecherin gestern Vormittag mit. Pascal Baumgärtner hingegen, der Organisator von „Metropolink“, bereitet mit Hochdruck die Eröffnung des Festivals heute, Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, vor. Bis 20. Juli kann man (täglich ab zehn Uhr am Wochenende, ab 13 Uhr Unter der Woche) nicht nur Künstler besuchen, sondern auch Konzerte, Workshops, Filmvorführungen und Beteiligungsformate, die den Besuchern einen Blick in die Zukunft des Viertels ermöglichen. Ab dem Hauptbahnhof und ab der Ausfahrt Schwetzingen (B 535) gibt es Shuttles, an der Ausfahrt Schwetzingen-Heidelberg (A 5) ebenfalls Parkplätze. miro

