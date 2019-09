17-Jähriger durch Messer verletzt

Heidelberg.Ein 17-jähriger Jugendlicher hat einen Altersgenossen bei einer Auseinandersetzung an der S-Bahnhaltestelle „Rohrbach-Süd“ mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lief der Geschädigte am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Straße „Im Breitspiel“ in Richtung der Haltestelle. In Höhe eines Supermarktes in der Hertzstraße traf der Jugendliche auf eine Gruppe von jungen Männern, darunter auch der Beschuldigte. Diese forderten den Geschädigten zunächst auf, ihnen in eine Tiefgarage zu folgen, was das spätere Opfer jedoch ablehnte. Auf einem Parkplatz an der Haltestelle kam es schließlich zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Beschuldigte ein Messer gebrauchte. Daraufhin flüchtete die Gruppe und stieg in einen Bus. Die Polizei sucht Zeugen unter 06221/341 80.

