17-Jähriger fährt Auto

Heidelberg.Acht Anzeigen an einem Abend hat ein 17-Jähriger am späten Mittwochabend in Heidelberg kassiert. Wie die Polizei mitteilte, fing es damit an, dass er nur vergessen hatte, das Licht einzuschalten, was eine Polizeistreife veranlasste, den Wagen um 23.30 Uhr in der Ringstraße anzuhalten. Bei der Kontrolle wies sich der junge Mann – wie sich später herausstellte – mit dem Ausweis und Führerschein einer anderen Person aus. Tatsächlich ist der Fahrer nämlich erst 17 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Als der junge Mann für einen Alkoholtest aus dem Auto stieg, entdeckten die Beamten Verpackungsmaterial für einen Schlagstock, dieser lag im Fußraum. Außer einem Alkoholwert von 0,14 Promille hatte der 17-Jährige Marihuana sowie mehrere Testosteron-Ampullen und Spritzen im Wagen, die sichergestellt wurden. Der junge Mann – den seine Mutter vom Revier abholte – muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, falscher Namensangabe, missbräuchlicher Verwendung von Ausweispapieren, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des verbotenen Führens eines Teleskopschlagstocks und wegen des verbotenen Besitzes von Testosteron strafrechtlich verantworten. Zudem wird ermittelt, ob die Papiere gestohlen wurden und der Pkw unbefugt genutzt wurde. sin

