18-Jähriger gefasst

Heidelberg.Sechs Wochen nach einem Angriff auf eine Joggerin in Heidelberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige soll umfassend gestanden haben, die Frau von hinten mit einem Stein attackiert zu haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen. Das Opfer kannte den Angreifer offenbar nicht. Zum Motiv dauern die Ermittlungen an.

Die Frau war am Mittag des 7. März auf dem unbefestigten Weg am nördlichen Neckarufer unterwegs und lief zunächst an dem mit Trainingshose und Kapuzenshirt bekleideten Mann vorbei. Dann setzte er ihr nach und griff sie an.

Vermutlich weil die Frau laut um Hilfe schrie, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Mit einem Phantombild und Plakaten suchte die Polizei nach dem Angreifer. Über 100 Hinweise gingen ein. Wie das Motiv sind auch die Hintergründe der Tat noch nicht geklärt. miro