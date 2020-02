18-Jähriger in U-Haft

Heidelberg.Ein 18-jähriger Mann, der auf dem Gelände der Heidelberger Flüchtlingsunterkunft in Patrick-Henry-Village lebt, sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, steht er im Verdacht, am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr mehrere Matratzen, die im Treppenflur abgestellt waren, in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer griff demnach auf Holzteile, eine Tür sowie die Decke und Elektrokabel über.

Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. In dem Haus befanden sich mehrere Personen, darunter auch gehbehinderte Menschen. Diese wurden von Helfern rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Das Wohngebäude ist nicht mehr bewohnbar. Der 18-Jährige, der aus Marokko stammt, wurde noch am Brandort festgenommen. Eine Ermittlungsrichterin wies den Mann per Haftbefehl in ein Gefängnis ein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020