18 Jahre nach Bankraub gefasst

Heidelberg/Dielheim.Exakt 17 861,65 Deutsche Mark erbeuteten zwei Männer am 10. Februar 2000 bei einem Überfall auf die Dielheimer Filiale der Sparkasse Heidelberg. Einer der beiden mutmaßlichen Täter muss sich dafür seit gestern vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Im Mai dieses Jahres – also mehr als 18 Jahre nach der Tat – war er per europäischem Haftbefehl in Belgien festgenommen worden. Anschließend wurde er nach Deutschland überstellt, wo er in Untersuchungshaft sitzt. Weil der Verteidiger des 40-jährigen Angeklagten kurzfristig erkrankte, konnte zum Prozessauftakt jedoch nur die Anklageschrift verlesen werden. Demnach wirft die Staatsanwaltschaft dem gebürtigen Kosovaren „gemeinschaftliche schwere räuberische Erpressung“ vor – eine Tat, die laut Friedrich Schütter, Richter und Pressesprecher des Landgerichts erst nach 20 Jahren verjährt.

Laut Anklageschrift hat der 40-jährige Halim S. am Donnerstag, 10. Februar 2000, gegen 17.55 Uhr mit einem Komplizen die Sparkassenfiliale in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen. Der Angeklagte war mit einem Signalrevolver und einem Elektroschockgerät bewaffnet, und das Gesicht verdeckte er mit einer Wollmütze mit Sehschlitz. Sein Komplize war ebenfalls mit einer Signalpistole ausgerüstet und trug eine gelbe Wollmütze, in die ebenfalls ein Sehschlitz geschnitten worden war.

„Schneller oder ich schieße“

Im Schalterraum der Bank richteten die beiden Räuber ihre Waffen auf die vier Angestellten der Bank sowie auf eine Kundin. Sie schrien „Geld her, Geld her“, „Geld, schneller“ und „Gebt mir Euer Geld!“. Laut Staatsanwaltschaft bedrohte der Angeklagte die Angestellten auch mit dem Satz „Los, schneller oder ich schieße! Mach schon!“

Einer der Bankmitarbeiter holte von seinem Schreibtisch und aus dem Tresor Bargeld, das in Scheine zwischen 10 D-Mark und 1000 D-Mark aufgteilt war. Eine weitere Sparkassenmitarbeiterin übergab den Bankräubern ein Bündel US-Dollar-Banknoten im Wert von 1193 Dollar – zum damaligen Zeitpunkt umgerechnet 2433,72 D-Mark. Der Komplize von Halim S. verstaute die Geldscheine in einer mitgebrachten Plastiktüte. Unter vorgehaltenen Signalwaffen verließen die Täter die Bank und setzten anschließend mit einem Opel Kadett GSI ihre Flucht fort. Diesen hatten sie laut Staatsanwaltschaft einen Tag vor der Tat gekauft und mit geklauten Nummernschildern versehen.

Mit dem Fluchtfahrzeug fuhren Sie bis zum Schützenhaus des Schützenvereins Dielheim, das in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A 6 liegt und wechselten dort die Fahrzeuge. Für die weitere Flucht nutzten die beiden das Auto des Komplizen. Dessen Renault 5 hatten sie vorher auf dem Standstreifen der A 6 abgestellt.

Wie es in der Anklageschrift heißt, führte ihre Flucht die beiden ins Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Auf dem Weg dorthin entsorgten sie auf einer Autobahnraststätte bei Kempten die beim Banküberfall eingesetzten Waffen. Daraufhin setzten sie ihre Flucht Richtung Kosovo fort. Die Beute teilten sie zu gleichen Teilen untereinander auf.

Obwohl der Untersuchungs-Haftbefehl bereits am 25. Februar 2000 erging, konnte der Angeklagte erst am 28. Mai 2018 in Belgien festgenommen werden. Grund dafür ist, dass der europäische Haftbefehl nur innerhalb der Europäischen Union vollstreckt wird. Erst in diesem Jahr kam er aus gesundheitlichen Gründen nach Belgien und wurde dort verhaftet. Nach eigenen Angaben wohnte er dort bei seinem Bruder und ließ sich wegen einer Herzerkrankung behandeln. Außerdem gab er zu Protokoll, dass er in Belgien auch einen Asylantrag gestellt hatte.

Verteidiger erkrankt

Was Halim S. in den 18 Jahren seit der Tat gemacht hat, wurde bei der gestrigen Verhandlung noch nicht näher thematisiert. Aufgrund der kurzfristigen Krankheit des Pflichtverteidigers musste die Fortsetzung des Prozesses auf kommenden Dienstag vertagt werden. Dann sollen insgesamt fünf Zeugen gehört werden.

