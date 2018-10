19-Jähriger grapscht Frau ans Gesäß

Heidelberg.Weil er einer 29-Jährigen an der Haltestelle „Stadtbücherei“ an den Hintern gefasst hat, ist ein 19-Jähriger in Heidelberg festgenommen worden. Nach Polizeiangaben vom Wochenende hatten der Heranwachsende und eine weitere Person die Frau am späten Freitagabend zunächst im Bereich des Schwanenteichs in aufdringlicher Weise angesprochen. Der Täter folgte der 29-Jährigen schließlich zur Haltestelle, wo es zu dem Übergriff kam. Anschließend stieg der Mann in eine Straßenbahn Richtung Kirchheim.

Kurze Zeit später wurde er dort an der Haltestelle „Friedhof“ von der Polizei festgenommen. Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von 1,2 Promille bei dem jungen Eritreer. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Täter wieder entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte laufen. jei

