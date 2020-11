19-Jähriger ohne Führerschein kollidiert mit Gleichaltrigem

Heidelberg.Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend in einem Kreuzungsbereich ist ein hoher Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Zu der Kollision kam es laut Polizei, als ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer kurz vor 23 Uhr von der L 600 nach links auf die Karlsruher Straße abbog und dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen Jeep-Fahrer übersah, der von der Straße Im Breitspiel die Karlsruher Straße in Richtung L 600 überqueren wollte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher keinen Führerschein besitzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020