195 Millionen Euro: Stadt Heidelberg will kräftig investieren

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg möchte in den kommenden beiden Jahren kräftig investieren: 195 Millionen Euro sieht dafür der Haushaltsplan vor, den Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag den Mitgliedern des Gemeinderats vorgestellt hat. Nach Diskussionen und Änderungen soll der Etat für 2019/2020 am 20. Dezember verabschiedet werden.

Im Bereich Bildung, Familie und Kinderbetreuung soll

...