20-Jähriger verletzt Beamte

Heidelberg.Beamte des Polizeipräsidiums „Einsatz“ sind am Samstag gegen 22 Uhr auf Streitigkeiten in der Uferstraße aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, hatte zuvor ein 20-Jähriger eine 22-Jährige sexuell belästigt. Der Täter fasste ihr an Knie und Oberschenkel, woraufhin die junge Frau die Hand des Mannes wegschlug. Als die Begleiter des Opfers einschritten, kam es zu einem Gerangel. Der 20-Jährige wurde festgenommen. Dabei leistete er Widerstand und trat nach den Beamten. Zwei davon zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab beim 20-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. pol