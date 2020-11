Bärbel Sauer bei der Amtseinführung am Montag. © Stadt Heidelberg

Heidelberg.Seit Montag ist Heidelbergs neue Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement, Bärbel Sauer, offiziell im Amt. Die 54-jährige Sauer bringt 20 Jahre Erfahrung im Bereich Verkehrsplanung mit, zuletzt war sie Leiterin der Stabstelle für innovative und intermodale Mobilität der Stadt Leonberg. Sie folgt auf Alexander Thewalt, der das Amt über zwölf Jahre lang leitete. Dadurch, dass sämtlich Verkehrsthemen in einem Amt gebündelt seien, könne sie „Verkehrsthemen ganzheitlich angehen“, wird Sauer in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Ihren Schwerpunkt sehe sie in der Stärkung des Umweltverbundes, beispielsweise bei den interkommunalen Schnellbuslinien und bei sicheren Radwegen. red

