200 000 Euro für Naturschutz

Heidelberg.Mit 200 000 Euro bezuschusst die baden-württembergische Landesregierung in diesem Jahr Naturschutzprojekte in Heidelberg. Das Fördergeld kommt insgesamt 40 verschiedenen Maßnahmen in der Stadt zugute – darunter etwa die Pflege von Weiden und Biotopflächen in Ziegelhausen und Schlierbach, der Unterhalt von Amphibienlaichgewässern am südlichen Neckar, die Pflege des Felsenmeers am Russenstein und die Streuobstpflege am Bierhelderhof, am Kohlhof und auf der Boschwiese.

„Der Schutz des Klimas und der biologischen Vielfalt ist die zentrale Herausforderung dieses Jahrhunderts. Deshalb setzt das Land die Stärkung des Naturschutzes konsequent fort“, betont die Landtagsabgeordnete Theresia Bauer (Grüne). Insgesamt stellt die Landesregierung den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 34 Millionen Euro zur Verfügung. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018