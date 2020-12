200 Gäste bei „Glühwein-Spaziergang“ in Heidelberg – größerer Einsatz der Polizei

Heidelberg.Bis zu 200 Personen sind am Samstagnachmittag bei einem „Glühwein-Spaziergang“ in Heidelberg zusammengekommen und haben dabei größtenteils die Corona-Regeln missachtet. Dies rief einen größeren Einsatz der Polizei im Stadtteil Rohrbach hervor, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Insgesamt elf Streifen mit 22 Beamtinnen und Beamten waren im Einsatz. Zusätzlich wurde ein Kommunikationsteam angefordert. Auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt war vor Ort, der den Verkauf gegen 18 Uhr beendete.

Aufgrund der Menschenmenge „brachen im Ortskern von Rohrbach alle Dämme“, beschrieb die Polizei die Lage vor Ort. In der Rathausstraße und der angrenzenden Herrenwiese ging es dabei wohl feuchtfröhlich zu. Anlässlich des von vier Gaststätten durchgeführten "Glühwein-Spaziergangs" konsumierten die Teilnehmer ihre dort erworbenen Getränke und Speisen auf der Straße.

Von einem Spaziergang war scheinbar wenig zu sehen. Die Menschen hätten dicht gedrängt nebeneinander gestanden. Der Mindestabstand wurde also nicht eingehalten. Auch auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichteten die meisten, heißt es seitens der Polizei.

"Unsolidarisches Verhalten": Polizeipräsident Stenger zeigt kein Verständnis

"Wer in Zeiten von hohen Infektionszahlen glühweinselig dicht zusammensteht, ohne die Corona-Regeln zu beachten, gefährdet sich und vor allem auch andere“, zeigte sich Polizeipräsident Andreas Stenger verständnislos ob der Situation in Heidelberg. Unsolidarisch und absolut nicht hinnehmbar sei das Verhalten. „Die Verstöße werden konsequent geahndet und ein Bußgeld zur Folge haben", machte Stenger in der Mitteilung unmissverständlich klar.

Schließlich wurden die Identitäten von rund 70 Personen festgestellt werden, die nun einem Bußgeldverfahren entgegen sehen. Ob auch die Verantwortlichen der Gaststätten, die im Vorfeld den "Glühwein-Spaziergang" offensiv beworben haben sollen, mit einem Bußgeld rechnen müssen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Für Sonntag sei ein weiterer „Glühweinspaziergang“ geplant. Diesen will die Polizei im Auge behalten. Bei auch nur annähernd aufkeimenden Verstößen wollen die Beamten konsequent einschreiten, kündigte die Behörde an. Ein Lokal teilte auf Facebook bereits mit, dass die Veranstaltung ausfalle: "Ganz kurz und knapp, damit ihr euren Sonntag planen könnt: heute leider kein Glühweinspaziergang. Wir bleiben geschlossen", heißt es in dem Post.

Die Polizei war am Samstagnachmittag auch in der Heidelberger Altstadt und am Römerkreis gefordert: An Verkaufsstellen standen dort der Mitteilung zufolge teils bis zu 20 Personen in Kleingruppen zusammen, die ihren gekauften Glühwein sofort konsumierten und dabei teilweise gegen die Abstandregeln der Corona-Verordnung verstießen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 06.12.2020