2000 Menschen demonstrieren gegen Rassismus

Heidelberg.Sie tragen Plakate, auf denen „Black Lives Matter“ und „I can’t breathe“ (Ich bekomme keine Luft) steht: Rund 2000 Menschen haben am Samstagnachmittag auf der Heidelbe

rger Neckarwiese in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Damit erinnerten sie vor allem an den gewaltsamen Tod des Amerikaners George Floyd, der Ende Mai Opfer eines brutalen Polizeieinsatzes geworden ist – aber auch an andere Opfer.

Die Organisatoren setzten auf einen friedlichen Protest. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Teilnehmer Mund-Nasen-Schutz tragen und großzügig Abstand zueinander halten.

