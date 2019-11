Heidelberg.Der Winter kann kommen – die Stadt ist auf Eis und Schnee vorbereitet: Bis zu 140 Winterdienst-Beschäftigte stehen laut Mitteilung eines Sprechers ab dem heutigen Donnerstag, 14. November, in den städtischen Ämtern bereit, um Straßen und Wege zu räume.

Fünf Tonnen Split und 2000 Tonnen Streusalz wurden eingelagert – rund fünf Meter hoch ist der weiße Salzberg in der Lagerhalle bei der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. In einer normalen Wintersaison werden je nach Schneefall zwischen 500 Tonnen und 2000 Tonnen Streusalz gebraucht.

Nur Sand oder Splitt auf Gehwegen

Zum Schutz der Umwelt gelten strenge Regeln. Zum Streuen auf den Gehwegen dürfen nur abstumpfende Materialien wie Sand oder Splitt verwendet werden. Auftauende Mittel sind nicht gestattet. Nur in Steillagen oder am Hang ist erlaubt, ein Gemisch aus Salz und Splitt oder Sand mit maximal einem Drittel Salzanteil zu verwenden. Dort, wo Salz in den Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern geraten kann, ist ein Salzgemisch generell nicht erlaubt. Ab 4 Uhr morgens bis 22 Uhr wird bei Schnee und Eis gestreut und geräumt. Bis 1 Uhr nachts und an den Wochenenden bis 4 Uhr sorgt die Notdienst-Schicht für freie Straßen. Die Winterdienstbereitschaft endet am Donnerstag, 2. April. miro

