22-Jähriger in U-Haft

Heidelberg.In Untersuchungshaft sitzt seit Mittwoch ein 22-jähriger Mann aus Heidelberg. Wie Staatsanwaltschaft und Amtsgericht am Freitag gemeinsam mitteilten, steht der Mann im dringenden Verdacht, am Donnerstagabend, 18. Juni, gegen 23.45 Uhr im Stadtteil Kirchheim eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde demnach am späten Abend hinter einem Lebensmittelmarkt im Franzosengewann auf die Frau aufmerksam und soll sie zunächst in ein Gespräch verwickelt haben. In dessen Verlauf habe er sie vor dem Tor des dortigen Sportplatzes zu Boden gezogen. Zunächst soll er der Frau unter das T-Shirt gefasst und ihr mit einem Messer gedroht haben. Anschließend sei es gegen den Willen der Frau zum Geschlechtsverkehr gekommen. Eine Fahndung in der Tatnacht verlief ergebnislos. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte der Beschuldigte jedoch schließlich identifiziert und am Mittwoch festgenommen werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020