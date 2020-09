220 Verstöße gegen Maskenpflicht

Heidelberg.Bei Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis sind am Montag 220 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte sie von 12 bis 18 Uhr gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst und dem Personal des RNV 286 Fahrgäste in Straßenbahnen, 23 Linienbusse und die jeweiligen Haltestellen. Bei den meisten Verstößen handelte es sich um das nicht sachgemäße Tragen des Mundschutzes. Die meisten Fahrgäste zeigten sich einsichtig. Nur zwei Personen weigerten sich den Schutz zu tragen und wurden angezeigt. Ein 53-jähriger Mann beleidigte die Polizisten mehrfach, eine 19-Jährige spuckte zudem in Richtung der Beamten. Gegen beide wird ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. red

