23 Millionen vom Land für Sanierung

Heidelberg.Das Universitätsklinikum Heidelberg erhält für Sanierungsmaßnahmen zusätzlich 23 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Das teilte das Büro der Forschungsministerin Theresia Bauer am Freitag mit. Demnach hatte das Land in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 bereits 400 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen der vier Unikliniken in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Von den nun zusätzlich 100 bereitgestellten Millionen fließen 23 Millionen nach Heidelberg und sollen dort für die Aufrechterhaltung und langfristige Leistungsfähigkeit der Infrastruktur des Klinkums dienen, so die Ministerin. mer

Samstag, 25.05.2019