Rhein-Neckar.Zum 25. Mal fährt die ADAC Heidelberg Historic durch die Region. Am Freitag (Bild) stand ein Stopp in der Heidelberger Altstadt auf dem Programm. An diesem Samstag kann man die Schnauferl ab 7 Uhr beim Start in Sinsheim (Technik Museum) sehen. Dann geht es durch den Odenwald nach Walldürn. Ab 15.20 Uhr werden die Oldtimer wieder am Technik Museum erwartet. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019