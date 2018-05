27-jähriger erhält Hausverbot und rastet völlig aus

Anzeige

Heidelberg.Ein alkoholisierter 27-Jähriger ist nach einem ausgesprochenen Hausverbot in einem Heidelberger Einkaufszentrum vollkommen ausgerastet und hat dabei vier Personen verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage mitteilte, hatte sich der Mann gegen 19 Uhr in dem Einkaufszentrum in der Kurfürstenanlage so daneben benommen, dass er des Zentrums verwiesen wurde.

Daraufhin verlor der 27-Jährige, den die Polizei in ihrer Mitteilung als "Berserker" bezeichnete, offensichtlich vollkommen die Kontrolle. Statt sich aus dem Einkaufszentrum zu entfernen, schlug der Mann zunächst auf den Marktmitarbeiter ein und verletzte auch noch einen Kunden, der dem Mitarbeiter zur Hilfe geeilt war. Auch gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten setzte sich der Randalierer mit einer vollen Weinflasche zur Wehr, durch die zwei Beamte leicht verletzt wurden. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray, so die Beamten, sei es gelungen, den Mann festzunehmen.

Auf der Polizeidienststelle wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs entgegen.