Leimen.Sie sind in einzelnen Bauteilen um 30 Prozent leichter als ihre Vorgänger, sie verfügen über WLAN und USB-Steckdosen und sie sparen zehn bis 15 Prozent an Kraftstoff ein. Bis Dezember erhält die Deutsche-Bahn-Tochter Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) 27 neue Linienbusse für den Rhein-Neckar-Raum. „Mit den neuen Fahrzeugen kann jeder sechste Bus im Linienverkehr ersetzt werden“, sagt Manfred Hovenjürgen, Regionalleiter von DB Regio Bus Baden-Württemberg. Dies sei ein großer Schritt, um den öffentlichen Personennahverkehr für Fahrgäste attraktiver zu machen.

Die Busse werden nach und nach zum Einsatz kommen – hauptsächlich am Standort Heidelberg auf der Linie 34, so Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Insgesamt sechs Solo- und zwei Gelenkbusse der neuen Linienbusse sind sogenannte „Mild-Hybridbusse“. Diese heißen so, weil sie mittels Bremsenergie ihren Kraftstoffverbrauch reduzieren würden, erklärt Jürgen Kaiser, Niederlassungsleiter bei DB Regio Bus.

Motor an Haltestellen ausgestellt

„An Ampeln oder Haltestellen wird der Motor unserer Hybrid-Fahrzeuge ausgestellt“, so Kaiser. „Die entstandene Energie wird dann gespeichert und unter anderem für Licht oder Steckdosen im Bus verwendet.“ Die Initiative des BRN, umweltbewusste Fahrzeuge mit weniger CO2-Ausstoß in den Linienverkehr zu integrieren, könne aber nur ein Anfang in der Mobilitätswende sein, betont Volkhard Malik, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). „Spätestens ab August nächsten Jahres verpflichtet uns eine EU-Richtlinie, einen bestimmten Anteil unserer Fahrzeugflotte durch umweltfreundliche Busse – ohne Emissionen – zu ersetzen“, sagt er. Auch Malik hofft durch die neuen, attraktiveren Modelle auf mehr Fahrgäste in der Corona-Krise.

Indes hat das Land Baden-Württemberg aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Fördermittel für zusätzliche Busse im Schulverkehr ausgeweitet. Demnach würden nun 95 Prozent – statt bislang 80 Prozent – der Kosten für Zusatzbusse gefördert werden, heißt es in einer Mitteilung des VRN vom Freitag. „Allerdings ist nicht zu erwarten, dass für alle förderfähigen Zusatzfahrten kurzfristig entsprechende Busse geordert werden können, da nicht überall Fahrzeuge und vor allem Fahrpersonal zur Verfügung steht“, so der VRN.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020