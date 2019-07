28-Jähriger attackiert Polizei

Heidelberg.Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss und Angriff auf Vollstreckungsbeamte: Mit einer langen Liste an Vorwürfen sieht sich ein 28-Jähriger nach einer Kontrolle konfrontiert. Er war laut Polizei am Montagabend in der Henkel-Teroson-Straße in Wieblingen mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto geprallt und weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge meldete das Kennzeichen. Als die Polizei den Fahrer vor seinem Haus kontrollierte, versuchte er, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen, schlug und trat nach ihm und biss dem Gegenüber ins Bein. miro

