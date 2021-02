29 000 Dosen im Rhein-Neckar-Kreis verimpft

Einblick in das Impfzentrum des Kreises in Patrick-Henry-Village. © Philipp Rothe

Rhein-Neckar.Mehr als 29 000 Impfungen sind bis Sonntag in den Impfzentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim durchgeführt worden. Das gab der Rhein-Neckar Kreis am Montag bekannt. 8456 Personen hätten bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden 47 Alten- und Pflegeeinrichtungen durch Impfteams angefahren.

„Derzeit gehen wir davon aus, dass die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis in der zweiten Februarhälfte abgeschlossen sein werden“, sagt Christoph Schulze, ärztlicher Leiter der Impfzentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim. Er betonte, dass die Verfügbarkeit des Impfstoffs der begrenzende Faktor sei. „Auch wenn die Impfungen mit den mobilen Teams bereits laufen, sind wir noch nicht über den Berg. Neue Mutationen des Virus werden uns weiter vor Herausforderungen stellen“, sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. red

