29 Beschäftigte positiv getestet

Heidelberg.Kein guter Wochenstart in Heidelberg und für den Rhein-Neckar-Kreis: In einem Betrieb im Gewerbegebiet Heidelberg-Pfaffengrund sind 29 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gleich am Montag organisierte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine Flächentestung; mit Ergebnissen wird innerhalb von 48 Stunden gerechnet. Der Betrieb soll nicht geschlossen werden. Trotz mehrfacher Anrufe und Mailanfragen waren von der Firmenleitung zunächst keine weiteren Details zu dem Fall zu bekommen.

Ein Mitarbeiter war am Wochenende positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, teilte Kreis-Sprecherin Silke Hartmann mit. Daraufhin habe die Firmenleitung auf freiwilliger Basis allen 150 Mitarbeitern einen Abstrichtest angeboten. Wer der Patient „Null“ ist und auf welchen Wegen er sich infizierte, blieb am Montag offen. Bei der freiwilligen Testung habe es 29 positive Ergebnisse gegeben. Sie kommen aus verschiedenen Kommunen und Landkreisen der Region. Die Mitarbeiter des Landratsamtes in Heidelberg fahndeten intensiv nach möglichen Kontaktpersonen. Wie viele Quarantänefälle sich daraus ergeben, war am Montag nicht zu erfahren.

Milde oder keine Symptome

Viele der positiv getesteten Personen hätten keine oder nur sehr schwache Symptome gezeigt, berichtete Hartmann weiter. Rund 60 Personen sollten getestet werden – Mitarbeiter, die aktuell nicht im Urlaub oder im Krankenstand sind. „Das Gesundheitsamt steht bezüglich der weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen im engen Austausch mit der Firma Gaster Wellpappe. Eine Schließung des Betriebes ist nach aktuellem Stand nicht geplant“, heißt es in der Mitteilung des Kreises weiter.

Im Nachbar-Landkreis Heilbronn ist eine Vorwarnstufe ausgerufen worden. Dort wird bereits über weitere Maßnahmen der Infektionseindämmung beraten. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100 000 Einwohner) ist hier auf 39 geklettert. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt sie noch weit darunter – aber nun auch schon über dem Landesdurchschnitt: „Unberücksichtigt eventueller weiterer Fälle des heutigen Tages liegt die Sieben-Tages-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg damit bei 16,7 (Rhein-Neckar-Kreis: 16,2 und Stadt Heidelberg: 18,1). Ab 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner müssen die Kommunen und Kreise strikte Maßnahmen erlassen.

Die Stadt Heidelberg appelliert dringend an die Vernunft der Bürger – vor allem auf der Neckarwiese: „Das Verhalten einiger Menschen in den Nächten des ,Corona-Sommers’ hält Stadt und Polizei auf Trab. Wiederholt musste die Wiese geräumt werden, zuletzt in der Nacht auf Sonntag, 16. August“, teilte ein Sprecher mit.

„Die Coronavirus-Pandemie verlangt uns allen einiges ab. Wir als Stadt möchten ermöglichen, dass die Neckarwiese weiterhin zur Erholung zur Verfügung steht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Erichson und betont: „Aber das geht nur, wenn sich alle an die Spielregeln halten. Für die Unvernunft Einzelner müssen sonst alle büßen.“

