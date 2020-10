30 000 Euro für Gorilla-Außenanlage

Heidelberg.Mit einer Spende von 30 000 Euro unterstützt der Verein der Tiergartenfreunde Heidelberg den Bau der neuen Außenanlage der Gorillas im Heidelberger Zoo. Dieses solle zwölf mal größer werden als das bisherige Gehege, heißt es in einer Mitteilung des Tiergartens vom Mittwoch. Geplant sind Klettermöglichkeiten sowie Ruheplätze, um den vom Aussterben bedrohten Menschenaffen Beschäftigung und einen Rückzugsort zu bieten. Lothar Teichmann und Jürgen Pföhler von den Tiergartenfreunden übergaben den Scheck am Dienstagnachmittag an Zoodirektor Klaus Wünnemann.

„Das Engagement der Tiergartenfreunde motiviert und stärkt uns“, sagte Wünnemann laut Mitteilung. Und: Jede Spende bringe den Tiergarten Heidelberg ein Stück näher an sein Ziel. Dieses lautet nämlich: ein neues Zuhause für den Silberrücken Bobo und seine beiden Weibchen N’Gambe und Shaila. „Die neue Gorilla-Anlage wird sicherlich eines der Glanzlichter des Zoos werden“, so Jan Gradel, Vorsitzender der Tiergartenfreunde.

„Umso glücklicher sind wir, in der schweren Zeit der Pandemie, einen Beitrag für unserer Herzensprojekt Zoo leisten zu können“, sagte Gradel. Die Tiergartenfreunde Heidelberg sind der gemeinnützige Förderverein des Zoos. Mithilfe der Mitgliedsbeiträge und vielen Spenden hat der Verein seit seiner Gründung im Jahr 1933 unter anderem den Neubau des Elefantenhauses oder die Erweiterung der Löwen-Außenanlage unterstützt.

Neue Mitbewohner

Im neuen Außengehege solle die Heidelberger Gorilla-Gruppe – drei westliche Flachlandgorillas – künftig auch mit Pinselohrschweinen zusammen leben, heißt es weiter in der Mitteilung des Zoos. „Es wird Barrieren geben, hinter denen sich die jeweiligen Tierarten zurückziehen können“, sagt eine Zoosprecherin auf Nachfrage. „Aber auch einen großen Bereich, wo sie dann aufeinandertreffen.“ Diese Variante sei für Tiere, die auch in der freien Natur im selben Lebensraum leben würden, sinnvoll.

