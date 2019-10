33 fünfte Klassen an acht Schulen absolvieren ADFC-Aktionsprogramm

Heidelberg.„Ich wusste nicht, dass man so viel am Rad haben muss“, staunt Fabio (11). „Elf Reflektoren“, fügt er hinzu. Luk (10) ist beeindruckt davon, „wie viele tote Winkel ein Laster hat „ nämlich auf jeder Seite. „Sicher in die neue Schule“ heißt das Programm, das die Kinder der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) Rhein-Neckar/Heidelberg

