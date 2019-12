33-Jähriger im Gefängnis

Heidelberg.Seit Sonntagnachmittag sitzt ein 33-jähriger Georgier in Untersuchungshaft, dem mehrere Diebstähle in Heidelberger Geschäften vorgeworfen werden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung informierten am Montag Polizei und Staatsanwaltschaft, dass ihm sechs Fälle zugeordnet werden, in denen in Kaufhäusern, Lebensmittelläden und Tankstellen Waren gestohlen wurden. Am Samstag soll er etwa gegen 18 Uhr in einem Discounter in der Kurfürstenanlage drei Päckchen Zigaretten sowie ein Feuerzeug entwendet haben. Hierbei wurde er von einem Detektiv beobachtet und schließlich der Polizei überstellt.

Erst im Zuge weiterer Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass er auch für andere Taten verantwortlich sein könne – teilweise an der Seite eines gesondert verfolgten Komplizen. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019